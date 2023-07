Demi Vollering vence 7.ª etapa e está a um passo de conquistar Tour feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Demi Vollering (SD Worx-Protime) deu este sábado um grande passo para ganhar a volta a França feminina em bicicleta, ao vencer isolada a sétima e penúltima etapa da prova, com meta no mítico Col du Tourmalet.

A corredora neerlandesa arrebatou a camisola amarela de líder em detrimento da sua companheira de equipa, a belga Lotte Kopecky, e distanciou-se definitivamente das suas principas adversárias na cassificação geral.

A líder da equipa SD Worx efetuou um forte ataque a cinco quilómetros da linha de chegada, o que lhe valeu uma vantagem de quase dois minutos sobre a segunda classificada, a polaca Katarzyna Niewiadoma, enquanto a também holandesa Annemiek van Vleuten, campeã em título, atrasou-se na fase final, terminando em terceiro.

Na classificação geral, Vollering conta agora uma vantagem de 1.50 minutos sobre Niewiadoma, uma vantagem confortável antes da oitava e última etapa, um contrarrelógio de 22 quilómetros a ser disputado no domingo num traçado plano nas ruas de Pau.

Ainda mais longe está Van Vleuten, que segue no terceiro posto a mais de dois minutos e meio, enquanto a sul-africana Ashleigh Moolman-Pasio assumiu a quarta posição.

Ainda antes do arranque para a considerada etapa rainha do Tour feminino, já a luta pela geral tinha sofrido uma 'baixa' de peso, com a italiana Elisa Longo Borghini, que era quarta da geral, a abandonar a prova devido a uma infeção de pele na coxa esquerda que requeria tratamento hospitalar, segundo a sua equipa, a Lidl-Trek.