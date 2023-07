Diretor da Jumbo-Visma e as diferenças no Tour: «Vimos ciclistas a beber cervejas no dia de descanso»

Para lá de ter garantido que na sua equipa não há qualquer ciclista da sua equipa que esteja a utilizar substâncias proibidas , Richard Plugge considerou que a diferença gritante que se viu neste Tour'2023 entre a sua Jumbo-Visma e as demais reside também nos hábitos. E até dá o exemplo de uma equipa francesa, que segundo o diretor da formação holandesa na segunda-feira abusou na... cerveja."Olhamos para os outros e vemos o que eles fazem. Por exemplo, ficamos no mesmo hotel que uma equipa francesa no dia de descanso. Vimos ciclistas beberem grandes cervejas. O álcool é um veneno, especialmente quando estás cansado, pois ficarás ainda mais. No início da última semana do Tour, que é a mais importante, tens de ser muito cuidadoso com o que bebes e comes. Na nossa equipa ninguém bebe álcool, porque dá cabo de ti, nem mesmo aqueles que não competem devem consumir. Abrimos as nossas portas, respondemos a todas as questões. Mas vocês têm de olhar para o outro lado. Porque isso também explica parte das experiências, não apenas para nós, mas contra os outros", considerou Richard Plugge, que este sábado celebrou a já certa vitória final de Jonas Vingegaard.Ora, apesar de não ter falado em nomes, o homem-forte da Jumbo referia-se à Groupama-FDJ. E o diretor da equipa francesa não gostou mesmo nada do que ouviu. "É pobre, lamentável, mesquinho, vergonhoso... Deixa-o calar-se, deixa-o ficar com a boca fechada. No dia de descanso há normalmente uma pequena celebração. A equipa técnica bebe cervejas, mas os ciclistas apenas bebem Perrier [água]. No dia seguinte os nossos ciclistas não perderam nenhum tempo. Dois dias depois tivemos quatro na fuga. Não vou rebaixar-me ao nível dele. Estou para lá de irritado. Ele deve estar chateado comigo porque não concordeu com ele na AIGCP [associação de equipas de ciclismo]. Pobre, pobre, pobre...", atirou Marc Madiot, em declarações ao 'Le Parisien'.