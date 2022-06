Diretor da Volta a França revela que final da última etapa da prova de 2024 "ainda não está decidido"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O final da 21.ª e última etapa da Volta a França de 2024 "ainda não está decidido", garantiu esta terça-feira o diretor da prova, que nesse ano terminará uma semana antes dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Segundo a Gazzetta Dello Sport, a edição desse ano do Tour vai começar em Florença, em Itália, e terminar em Nice, em 21 de julho, a cinco dias do arranque dos Jogos, o que poria fim a décadas de término nos Campos Elísios, algo que acontece desde 1975.

"Nada está decidido neste momento", declarou Christian Prudhomme à agência noticiosa France-Presse, à margem de uma apresentação de um programa em colaboração com a autarquia de Paris.

É precisamente com a autarca Anne Hidalgo que espera conseguir um acordo, dado que justaposição do final da 'Grande Boucle' e o arranque de Paris'2024 "não é ilegítima", nem inexequível.

O diretor do Tour assumiu que "há coisas a estudar mas também muito trabalho" em busca de um acordo.

"Teremos de trabalhar nisso. Temos de olhar, com seriedade, para a justaposição de eventos", explicou Hidalgo, que notou ainda que "Paris é um caso único", por ser a única cidade repetente no percurso do Tour ano após ano.

Em 2022, a corrida arranca em 1 de julho em Copenhaga, capital da Dinamarca, e termina em 24 de julho em Paris, com uma partida de Bilbau, em Espanha, já confirmada para 2023.