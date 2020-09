Egan Bernal desiste antes da 17.ª etapa do Tour

Egan Bernal, vencedor da Volta a França em 2019, desistiu esta quarta-feira da prova antes do início da 17.ª etapa, a pedido da sua equipa, informou a INEOS.

O ciclista colombiano, que surgia como um dos grandes candidatos ao triunfo final, despediu-se da luta pela camisola amarela no domingo, quando era terceiro, mas não conseguiu acompanhar os favoritos na subida ao Grand Colombier e perdeu mais de sete minutos.

Na terça-feira, após o dia de descanso, numa etapa menos complicada, Egan Bernal, voltou a perder tempo e era já 16.º classificado, a 19.04 minutos do líder da corrida, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"Obviamente, não era assim que queria terminar a minha Volta a França, mas estou de acordo de que esta é a decisão correta para as circunstâncias. Tenho o maior respeito por esta corrida e tenho muita esperança de regressar nos próximos anos", referiu o colombiano.

O diretor da INEOS, Dave Brailsford, disse que a decisão foi tomada "tendo em conta os interesses de Egan" Bernal, de 23 anos.

"É um verdadeiro campeão que adora correr, mas também é um ciclista jovem, com muitas Voltas pela frente e, neste momento, achamos que é mais prudente que deixe de correr", referiu o responsável.

Egan Bernal tinha regressado bem após a paragem causada pela pandemia de covid-19, ao vencer a Route d'Occitanie e ser segundo no Tour de L'Ain.

Contudo, o ciclista colombiano deu sinais de debilidade no Critério do Dauphiné (acabou mesmo por desistir) e no Tour mostrou quase sempre dificuldades em seguir os principais candidatos.