Equipa britânica INEOS promete jogar ao ataque na Volta à França

A equipa de ciclismo britânica INEOS, que ganhou sete das últimas nove edições do Tour, vai entrar na prova francesa para vencer, garantiu esta sexta-feira o chefe de equipa, Dave Brailsford, durante a apresentação dos oito atletas selecionados.

"Não vamos vencer este Tour ficando nas rodas [dos oponentes]. Temos uma equipa para tomar a iniciativa e aproveitar todas as oportunidades", lançou o responsável da INEOS, que se vai apresentar na Volta a França (26 de junho a 18 de julho) com o galês Geraint Thomas, vencedor em 2018, como líder da equipa.

O equatoriano Richard Carapaz, vencedor do Giro 2019, o britânico Tao Geoghegan Hart, que venceu a Volta a Itália no ano passado, e o australiano Richie Porte, terceiro no último Tour, estão ao lado de Thomas. Nas últimas semanas, Carapaz ganhou a Volta à Suíça e Porte o Critérium Dauphiné, pelo que a estrada poderá ditar alterações na liderança da equipa no Tour.

O polaco Michal Kwiatkowski, ex-campeão mundial, também foi selecionado, assim como três outros atletas: o espanhol Jonathan Castroviejo, o britânico Luke Rowe e o holandês Dylan van Baarle.

"Mudámos a nossa filosofia de corrida nesta temporada para ser mais aberta e agressiva. A chave para nós neste Tour é a nossa força coletiva e nosso bom entendimento", concluiu Dave Brailsford.