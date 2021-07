Francês Franck Bonnamour é o ciclista mais combativo da 108.ª edição

O ciclista francês Franck Bonnamour (B&B Hotels) foi este sábado eleito o ciclista mais combativo da 108.ª Volta a França, anunciou a organização.

Muito ativo nas fugas desta edição, embora sem nunca ter estado próximo da vitória ou sido nomeado como o mais combativo da etapa, Bonnamour viu a sua audácia recompensada pelo público, que votou maioritariamente no ciclista de 26 anos, empatado nos votos do júri com o vencedor do contrarrelógio deste sábado, o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

O corredor da B&B Hotels superou ainda a concorrência do ciclista preferido dos franceses, o campeão mundial Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que recebeu esta distinção em 2019, e do também gaulês David Gaudu (Groupama-FDJ), entre outros, sucedendo no palmarés ao suíço Marc Hirschi.

"Isto é enorme, nunca teria imaginado à partida do Tour. Recompensa o meu esforço, entreguei-me de corpo e alma, estou muito contente", disse.

O prémio diário da combatividade foi instituído no Tour em 1952, com o primeiro "super-combativo" a ser distinguido em 1956, na pessoa de André Darrigade.