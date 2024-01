Francesa TotalEnergies e norueguesa Uno-X convidadas para 111.ª Volta a França

A francesa TotalEnergies e norueguesa Uno-X foram convidadas pela organização da Volta a França em bicicleta, para completarem o pelotão de 22 equipas da 111.ª edição, que vai partir no dia 29 de junho, de Florença, em Itália.

A TotalEnergies e a Uno-X juntam-se às 20 automaticamente qualificadas pelo regulamento da União Ciclista Internacional (UCI), que prevê a presença obrigatória de 18 equipas do WorldTour (primeira divisão) e as duas ProTeams (segunda divisão) mais bem classificadas de 2023, casos da belga Lotto-Dstny e da israelita Israel Premier Tech.

Com a entrega dos dois 'wild cards' a estas duas equipas, o elenco da 'Grand Boucle' fica exatamente igual ao do ano passado, quando o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma, atual Visma-Lease a bike) conquistou o seu segundo título consecutivo.

A edição de 2024 da Volta a França partirá pela primeira vez na história de Itália, em Florença, no dia 29 de junho, e terminará, também pela primeira vez, fora de Paris, em Nice, no dia 21 de julho, a fim de não perturbar os últimos preparativos para os Jogos Olímpicos Paris2024, agendados entre 26 de julho e 11 de agosto.

Com cinco equipas, a França continua a ser o país mais representado no pelotão do Tour, à frente da Bélgica, com quatro.

O diretor da Volta a França justificou a atribuição dos convites com a lógica desportiva, uma vez que estas equipas terminaram nos 21.º e 22.º lugares do ranking da UCI de 2023.

Christian Prudhomme acrescentou que a Uno-X deixou "uma boa impressão" na corrida do ano passado, assumindo a expectativa de conseguir um melhor resultado com o jovem Tobias Johannessen, vencedor da Volta a França do Futuro de 2021.

Relativamente à TotalEnergies, o responsável elogiou Mathieu Burgaudeau, segundo numa etapa do Tour de 2023 e que terminou três vezes no 'top-10'.