Froome já pensa no Tour de 2020

Na primeira entrevista que deu após a grave queda que sofreu no Critério do Dauphiné e que o privou de participar no Tour deste ano, Chris Froome confessou que só tem um pensamento na cabeça: "Voltar ao Tour do próximo ano."

Mais de 50 dias depois de ter fraturado a clavícula, várias costelas e mais grave ainda o fémur, o ciclista da Ineos referiu, em entrevista difundida pela própria equipa, que pouco se lembra do fatal acidente quando fazia o reconhecimento do contrarrelógio.

"Recordo-me de estar estendido no chão e de ter muita gente à minha volta. Penso que a primeira coisa que disse foi: ‘Posso levantar-me’? Posso voltar à bicicleta? Vou ficar bem?’. Deixaram claro que não seria bem assim e que deveria ficar quieto e que não continuaria na prova."

Froome, vencedor já de quatro Voltas a França, fez uma curiosa associação sobre o estado em que se encontrava após a queda: "Sentia-me num episódio da Anatomia de Grey ou coisa parecida."