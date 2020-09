Geraint Thomas só estaria no Tour se fosse líder da INEOS

O ciclista britânico Geraint Thomas assumiu esta quarta-feira a sua deceção por estar fora da Volta a França, mas reconheceu que só queria participar na prova que venceu em 2018 na condição de líder da INEOS.

"Pode parecer um pouco duro, mas não queria ir ao Tour sem estar a 100% e simplesmente para correr ao serviço da equipa", declarou em entrevista ao diário desportivo italiano Gazzetta dello Sport.

Segundo classificado na Volta a França do ano passado, atrás do seu companheiro de equipa Egan Bernal, o único galês a vencer a Grande Boucle, confessou-se dececionado por ter ficado de fora da prova rainha do calendário velocipédico, algo que não consegue justificar apenas com um motivo: "Penso que foram algumas coisas, não apenas uma para a qual possa apontar e dizer foi isto. Foram pequenas coisas, e o que aconteceu foi que não me senti a 100%".

"Tenho a sensação de estar numa idade na qual devo aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Nesse sentido, o Giro é, certamente, uma melhor oportunidade para mim. Acredito que ainda tenho nível para ser líder. Um outro papel na Volta a França não me interessava", explicou o ciclista, de 34 anos.

A exclusão de Thomas e de Chris Froome, o quatro vezes vencedor da Volta a França (2017, 2016, 2015 e 2013), do oito da INEOS para esta edição da corrida francesa foi uma surpresa, embora o galês tenha tido uma prestação modesta no Critério do Dauphiné.

Thomas garante sentir-se "um pouco melhor" e ter tido "boas sensações nos treinos" antes de rumar a Itália, onde está a disputar o Tirreno-Adriático, tal como Froome.

No seu horizonte próximo está já a Volta a Itália, que decorre entre 03 e 25 de outubro, e na qual irá liderar a INEOS.

"Estou completamente motivado para o Giro, porque passei muito tempo em Itália. OS três contrarrelógios são bons para mim, por isso estou ansioso que comece. [...] Obviamente, o Giro era o meu grande objetivo em 2017, mas caí e abandonei. Sempre disse que queria voltar, por isso este ano é perfeito para mim", notou, acrescentando ter como ambição "conquistar um lugar na geral".