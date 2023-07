Irmãos Yates saem satisfeitos do Tour: «Festejaremos o resultado em breve, com uma garrafa de vinho»

Fiel escudeiro de Tadej Pogacar, Adam Yates, um discreto terceiro classificado no Tour devido à sua dedicação as esloveno, não descartou a hipótese de ainda lutar pela vitória numa grande Volta."Nunca se sabe, melhoro a cada ano, mas o nível [dos rivais] está a subir. Continuarei a melhorar e, se o conseguir, será formidável", refletiu. Adam enalteceu o trabalho da UAE Emirates, que, após "três semanas muito duras", conseguiu acabar com dois ciclistas no pódio e duas vitórias de etapa. "Creio que é um grande resultado", acrescentou.Adam negou a presença no pódio ao irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), vencedor da Vuelta'2018, que foi quarto classificado. "É um grande momento para nós. Acabarmos em terceiro e quarto na melhor corrida do mundo é algo muito particular. É muito bonito partilhar isto. Festejaremos o resultado brevemente, com uma garrafa de vinho", concluiu o britânico de 30 anos.