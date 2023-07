Jai Hindley: «Limitei-me a improvisar e a desfrutar da corrida»

Jai Hindley deu por si na fuga do dia e acabou de amarelo, um 'improviso' coroado com o triunfo na quinta etapa da Volta a França em bicicleta, na qual Jonas Vingegaard derrotou Tadej Pogacar por 'K.O'.





Estreante no Tour, o australiano demonstrou ser um sério candidato ao pódio final, ousando integrar a numerosa fuga do dia e fazendo a Jumbo-Visma, do campeão Vingegaard, e a UAE Emirates, do 'derrotado' Pogacar, pagarem cara uma desatenção incompreensível nas duas principais candidatas a ganhar a 110.ª edição.

"Limitei-me a improvisar e a desfrutar da corrida. Encontrei-me naquele grupo e diverti-me mesmo na estrada hoje. É verdadeiramente incrível, não tenho palavras", resumiu o corredor da BORA-hansgrohe, que deixou para trás os seus companheiros de jornada na subida ao Col de Marie-Blanque para cortar a meta isolado, com o tempo de 3:57.07 horas, à frente do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e do austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), respetivamente segundo e terceiro, a 32 segundos.