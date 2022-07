Jasper Philipsen ganha na consagração de Jonas Vingegaard como vencedor do Tour'2022

O belga Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck, venceu este domingo a 21.ª e última etapa do Tour'2022, que consagrou Jonas Vingegaard como vencedor da mais importante prova de ciclismo do Mundo. O ciclista da 24 anos foi o mais forte no tradicional sprint nos Campos Elíseos, deixando para trás Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff, Jasper Stuyven e Peter Sagan, e acabou por ser o derradeiro vencedor de etapa numa Volta a França que ficará para a história.Fica para a história por tudo o que sucedeu nas últimas três semanas, nas quais Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma, saiu como o mais forte. Este domingo, num passeio por Paris, o dinamarquês confirmou a sua vitória final, numa jornada que ficou marcada por momentos de bom humor, como aquele que foi protagonizado logo no quilómetro 0, quando Tadej Pogacar 'provocou' o nórdico com um ataque , que levou à resposta imediata de... Wout van Aert. Tudo na brincadeira, como confirmaram os sorrisos dos três.Contas feitas, Vingegaard venceu este Tour com um tempo final de 79:32.29 horas, deixando Tadej Pogacar a 3.34 minutos e Geraint Thomas a 8.13.