Jasper Philipsen vence pela quarta vez

Quarta vitória para Jasper Philipsen na edição 2023 da Volta a França. O Belga da Alpecin venceu mais uma vez numa chegada ao sprint, desta vez a 11.ª etapa, com final em Moulins. Dylan Groenewegen (Jayco) e Phil Bauhaus (Bahrain) fecharam o pódio na etapa.O grupo dos principais candidatos à vitória final, com Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, cortou a meta sete segundos depois.Ruben Guerreiro (Movistar) foi o melhor português na etapa, em 96.º, a 35 segundos, seguindo-se Rui Costa (Intermarché) em 103.º, a um minutos, o mesmo tempo que cedeu Nelson Oliveira (Movistar), no lugar 136.A etapa desta quinta-feira, a 12.ª, poderá já não proporcionar uma chegada em pelotão, sendo antes propícia a uma fuga. Haverá um constante sobe e desde com cinco contagens de montanha, de segunda e terceira categoria, que antecederá as três etapas seguintes de alta montanha.Top dez da 11.ª etapa:1. Jasper Philipsen, Bel (Alpecin-Deceuninck), 04:01.07 horas2. Dylan Groenewegen, Hol (Jayco AlUla), m.t.3. Phil Bauhaus, Ale (Bahrain Victorious), m.t.4. Bryan Coquard, Fra (Cofidis), m.t.5. Mads Pedersen, Din (Lidl-Trek), m.t.6. Alexander Kristoff, Nor (Uno-X), m.t.7. Luca Mozzato, Ita (Arkéa-Samsic), m.t.8. Peter Sagan, Svq (TotalEnergies), m.t.9. Wout van Aert, Bel (Jumbo-Visma), m.t.10. Sam Welsford, Aus (DSM-Firmenich), m.t.Top dez após a 11.ª etapa:1. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), 46:34.27 horas.2. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), a 17 segundos.3. Jai Hindley, Aus (BORA-hansgrohe), a 02.40 minutos.4. Carlos Rodríguez, Esp (INEOS), a 04.22.5. Pello Bilbao, Esp (Bahrain Victorious), a 04.34.6. Adam Yates, GB (UAE Emirates), a 04.39.7. Simon Yates, GB (Jayco AlUla), a 04.44.8. Thomas Pidcock, GB (INEOS), a 05.26.9. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 06.01.10. Sepp Kuss, EUA (Jumbo-Visma), a 06.45.