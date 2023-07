Jasper Philipsen vence terceira etapa do Tour ao sprint

Jasper Philipsen (Alpecin) venceu esta segunda-feira a terceira etapa do Tour, a primeira numa chegada em pelotão na edição deste ano.O belga bateu na meta em Bayonne, já em território francês, Phil Bauhaus (Bahrain), e Caleb Ewan (Lotto).Quase todo o pelotão cortou a meta com o mesmo tempo do vencedor, entre eles Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, ambos da Movistar, sendo que Rui Costa (Intermarché) acabou por ceder algum tempo, 1.21 minutos, ele que trabalhou muitos nos últimos quilómetros para lançar a vitória do eritreu Biniam Girmay, que foi 11.º.Já Mark Cavendish (Astana) foi 6.º, ficando assim adiada a 35.ª vitória da carreira na Volta a França, que fará dele o recordista isolado de triunfos em etapas, máximo que agora partilha com Eddy Merckx.O britânico, que se despede este ano do pelotão, tem esta terça-feira mais uma hipótese para chegar a esse recorde, isto antes do pelotão abordar as duas etapas nos Pirinéus.O britânico Adam Yates (Emirates) continua com a camisola amarela, com 6 segundos de vantagem para o companheiro Tadej Pogacar e o seu irmão gémeo, Simon Yates (Jayco).