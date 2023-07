Jordi Meeus vence na consagração de Jonas Vingegaard

Jordi Meeus, da BORA-hansgrohe, venceu a 21.ª e última etapa do Tour'2023, ao triunfar ao sprint na tradicional chegada aos Campos Elíseos. O ciclista belga surpreendeu os grandes favoritos, nomeadamente o compatriota Jasper Philipsen - que foi 2.º -, levando para casa uma das mais importantes vitórias da sua carreira.Esta derradeira etapa, para lá da luta pelo sprint final, não teve outros motivos de interesse, visto como habitual ter sido a de consagração do vencedor, no caso o dinamarquês Jonas Vingegaard. Aos 26 anos, o ciclista da Jumbo-Visma confirmou o triunfo final nos Campos Elíseos, o segundo da sua carreira na Grande Boucle.No pódio final, Vingegaard vai ser acompanhado por dois ciclistas da UAE Emirates: o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), o também bicampeão (2020 e 2021) que voltou a ser segundo atrás do dinamarquês, agora a 7.29 minutos, e o britânico Adam Yates, terceiro a 10.56 minutos.