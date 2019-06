José Gonçalves diz "estar perto da melhor forma" para a estreia na Volta a França

O ciclista português José Gonçalves garantiu esta sexta-feira "estar perto da melhor forma" para a estreia na Volta a França, mas espera "ficar ainda melhor" para o arranque da mais importante prova velocipédica mundial.O corredor, de 30 anos, foi hoje anunciado como um dos oito ciclistas da equipa Katusha Alpecin que vão alinhar este ano na emblemática prova francesa, no mesmo dia em que se sagrou campeão nacional de contrarrelógio em elites, em Melgaço."É sempre motivador quando ganhamos. Estou e tentar estar na melhor forma física e já estou muito perto", disse ciclista, natural de Roriz, Barcelos.José Gonçalves vincou que vai prosseguir com "a melhor preparação possível para o Tour", considerando que mostrou [nos campeonatos nacionais] "estar bem", mas prometendo "trabalhar nos próximos dias para ficar ainda melhor".Depois de quatro presenças na Volta a Espanha e duas na Volta a Itália - tendo como melhor classificação o 14.º posto alcançado em 2018 na corrida italiana -, o corredor português vai estrear-se na 'Grande Boucle', juntando-se a Rui Costa, cuja participação na edição de 2019 do Tour foi confirmada na quarta-feira pela equipa UAE-Emirates.Na 106.ª edição da Volta a França, além de José Gonçalves, a Katusha Alpecin vai apresentar o russo Ilnur Zakarin, que em 2017 foi terceiro no Giro e quinto na Vuelta, o dinamarquês Mads Würtz Schmidt, o belga Jens Debusschere, o britânico Alex Dowsett, o austríaco Marco Haller e os alemães Nils Politt e Rick Zabel.A Volta a França vai partir de Bruxelas, em 06 de julho, e termina nos Campos Elísios, em Paris, três semanas depois.