O ciclista francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) venceu esta sexta-feira o contrarrelógio da 13.ª etapa da Volta a França, reforçando assim a sua vantagem na liderança no Tour para o britânico Geraint Thomas (INEOS).Os 27,2 quilómetros com início e fim em Pau foram cumpridos pelo gaulês em 35 minutos certos, ganhando assim 14 segundos a Thomas, enquanto o belga Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) foi terceiro, a 36.Alaphilippe lidera agora com 1.26 minutos de vantagem sobre Geraint Thomas e 2.12 sobre o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).O português Nelson Oliveira (Movistar) foi 11.º a 1.03.No sábado os ciclistas percorrem 117,5 quilómetros entre Tarbes e o mítico Tourmalet, uma subida de 19 quilómetros com inclinação média de 7,4 por cento e que termina a 2.114 metros de altitude.