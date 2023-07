Kasper Asgreen resiste ao pelotão e vence 18.ª etapa do Tour

Kasper Asgreen (Soudal) resistiu à aproximação do pelotão para vencer a 18.ª etapa, em Bourg-en-Bresse, coroando com sucesso o facto de ter integrado a fuga do dia, superando os companheiros da escapada Pascal Eenkhoorn (Lotto) e Jonas Abrahamsen (Uno-X). Tratou-se,de resto, da primeira vitória da Soudal no Tour desde ano, assim como a do dinamarquês na prova, depois de dois segundos lugares em 2019 e 2021.O pelotão acordou tarde para anular a escapada, não a conseguindo neutralizar por escassos 100 metros, facto que impediu a quinta vitória de Jasper Philipsen (Alpecin), ele que foi então o primeiro do pelotão a cortar a meta, na quarta posição.Os homens da geral chegaram integrados no pelotão, num dia mais relaxado para a Jumbo e Jonas Vingegaard, que agora fica a somente três etapas da consagração em Paris.Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (Intermarché) chegaram à meta um pouco depois, respetivamente a 50 segundos e a 1.16 minutos.A 19.ª etapa, esta sexta-feira, pode proporcionar nova fuga, para depois no sábado regressar a alta montanha, sendo um dia em que Tadej Pogacar aposta para vencer.