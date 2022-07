Líder Van Aert castigado no adeus à Dinamarca

Depois de três etapas, o Tour deixou a Dinamarca com boas recordações, devido à adesão de muito público, num país em que a bicicleta é o meio de transporte de 23% da população. À parte da festa, que em 2023 começa em Bilbau (País Basco), tem-se assistido a uma corrida plena de emoção, com Wout van Aert a mostrar ser o mais forte e completo até à data, partindo (hoje) de amarelo na primeira etapa em solo francês (Dunkerque-Calais, 171 km). O belga da Jumbo-Visma diz que vai defender a liderança até onde tiver capacidade, mas também está debaixo de olho dos comissários, que o sancionaram com uma multa de 500 francos suíços (499 euros) e a perda de 25 pontos UCI por deitar lixo fora de zona permitida. Se reincidir, Van Aert poderá ser castigado com um minuto, segundo os regulamentos, e com uma terceira falta pode mesmo ser expulso.