Mads Pedersen vence e impede novo triunfo ao sprint de Jasper Philipsen

O dinamarquês Mads Pedersen venceu este sábado a 8.ª etapa do Tour'2023, ao ser o mais forte na luta pelo sprint na chegada a Limoges. Numa tirada maioritariamente plana, mas com um final com algum sobe e desce, o ciclista da Lidl-Trek acabou levar a melhor na luta final, conseguindo a proeza de impedir a quarta vitória nesta edição do Tour para Jasper Philipsen. O ciclista da Alpecin-Deceuninck teve de contentar-se com a segunda posição, à frente de Wout van Aert, que continua em branco este ano.Nas contas da geral, na véspera de uma etapa que promete emoção e mexidas na tabela, Jonas Vingegaard conservou a sua liderança, com 25 segundos para Tadej Pogacar.Quanto aos portugueses, Ruben Guerreiro sofreu uma queda e chegou a 5.04 minutos do vencedor, na 107.ª posição. Já Rui Costa acabou em 60.º, a 1 minuto da frente. Na geral, Guerreiro é 30.º (a 26.39 minutos de Vingegaard) e Rui Costa 79.º (a 1:03.20 horas).