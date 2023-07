Mark Cavendish abandona Tour devido a queda

Mark Cavendish está fora do Tour'2023. Um dia depois de ter ficado muito perto de conseguir a vitória que lhe valeria um novo recorde de ciclista com mais vitórias na Grande Volta francesa - está igualado com Eddy Merckx -, o britânico da Astana foi forçado a abandonar na sequência de uma queda sofrida no decurso da etapa 8.Cavendish teve mesmo de deixar o local de ambulância e terá sido assim que se despede da prova na qual conseguiu as mais importantes vitórias da sua carreira. É que, aos 38 anos, o britânico já assumiu que este seria o seu último Tour. Irá mudar de ideias e voltar em 2024?