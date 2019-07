Mark Cavendish falha Tour pela primeira vez desde que se estreou em 2007

O 'sprinter' britânico Mark Cavendish, vencedor de 30 etapas na Volta a França, vai estar ausente da principal prova de ciclismo pela primeira vez desde que se estreou, em 2007.O corredor da ilha de Man não entrou nos eleitos da equipa sul-africana Dimension Data para a prova francesa, que arranca no sábado, em Bruxelas, na Bélgica.Cavendish, de 34 anos, é o segundo ciclista com mais vitórias em etapas no Tour, superado apenas pelo belga Eddy Merckx, que somou 34 e ganhou cinco vezes a principal prova velocipédica do mundo, em 1969, 1970, 1971, 1972 e 1974.Na Volta a França, o britânico ganhou quatro etapas em 2008, seis em 2009, cinco em 2010, cinco em 2011, três em 2012, duas em 2013, uma em 2015 e quatro em 2016.A Dimension Data terá na edição de 2019 dois ciclistas que já ganharam etapas, o norueguês Edvald Boasson Hagen (três) e o britânico Steve Cummings (duas).Em 2019, Cavendish tinha como melhor resultado um terceiro lugar numa etapa na Volta à Turquia.