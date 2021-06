Mathieu van der Poel dá show e rouba camisola amarela a Alaphilippe

O holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) venceu este domingo a segunda etapa do Tour'2021, depois de um brilhante ataque na fase final em Mûr-de-Bretagne Guerlédan, que deixou todos para trás. Especialista neste tipo de tiradas, o holandês triunfou à frente de Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Com este triunfo, Van der Poel consegue também assumir a liderança, que estava na posse do francês Julian Alaphilippe.