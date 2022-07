Matthews fugiu para ganhar 14.ª etapa e Vingegaard defendeu-se de ataque de Pogacar

O ciclista australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) destacou-se este sábado dos seus companheiros de fuga para vencer finalmente na 109.ª Volta a França, impondo-se em Mende, onde o camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) chegou mais de 12 minutos depois.

O australiano de 31 anos, que cumpriu a 14.ª etapa em 04:30.53 horas, destacou-se dos restantes 22 fugitivos da jornada para, no final dos 192,5 quilómetros entre Saint-Étienne e Mende, celebrar a quarta vitória da carreira no Tour, à frente do italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), segundo a 15 segundos, e do francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro a 34.

Apesar de um ataque do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) na subida até ao aeródromo de Mende, Vingegaard manteve os 02.22 minutos de vantagem para o segundo classificado da geral, mas distanciou-se do britânico Geraint Thomas (INEOS), que ainda é terceiro, mas vai partir, no domingo, para a 15.ª etapa, uma ligação de 202,5 quilómetros entre Rodez e Carcassone, com um atraso de 02.43 para o camisola amarela.