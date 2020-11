Mont Ventoux regressa ao Tour em 2021 e em dose dupla

O temível Mont Ventoux vai regressar à Volta a França em 2021, e em dose dupla, com os ciclistas a enfrentarem, segundo o percurso revelado este domingo, uma 108.ª edição menos montanhosa, com apenas três chegadas em alto.

Originalmente previsto para uma semana antes, e para a cidade dinamarquesa de Copenhaga, o 'Grand Départ' do Tour acontecerá, em 26 de junho, em Brest, que será o ponto de partida para quatro dias na Bretanha, que antecedem as grandes dificuldades que mediarão até à chegada a Paris, na tarde de 18 de julho.

A covid-19 'obrigou' a organização a improvisar quanto ao local de partida e aos dias seguintes, mas o percurso da próxima edição da 'Grande Boucle' foi minuciosamente pensado: conta com o (ansiado) regresso do Mont Ventoux, escalado pela última vez em 2016, e logo com uma dupla subida na 11.ª etapa (mas sem meta no alto), além de uma breve passagem nos Alpes, antes de cinco dias pirenaicos.

Embora seja consideravelmente menos duro do que o da edição anterior, a mais montanhosa de sempre nas palavras da organização, o traçado da 108.ª edição apresenta outros desafios, como os dois contrarrelógios individuais, que, no total, perfazem 58 quilómetros (a maior distância de 'crono' desde 2013), a tirada mais longa da prova em mais de 20 anos (248 quilómetros na sétima etapa) ou o sempre duro Muro da Bretanha (2.ª).

Além das chegadas em alto em Tignes (9.ª), nos Alpes, e no Col du Portet (17.ª) e em Luz-Ardiden (18.º), nos Pirenéus, nos 3.383 quilómetros entre Brest e Paris, os corredores encontrarão outros 'velhos conhecidos', como o Col de la Colombière (8.ª), o Col de Peyresourde (17.ª) e o emblemático e incontornável Tourmalet (18.ª).

"[Os trepadores] terão com que se entreter", defendeu o diretor do Tour, Christian Prudhomme, em declarações à AFP.

Devido à pandemia de covid-19, a organização do Tour 'abdicou' da tradicional apresentação grandiosa do percurso oficial da próxima 'Grande Boucle', trocando o Palais des Congrès, o habitual palco do evento que costuma reunir os melhores nomes do ciclismo mundial, por uma transmissão televisiva, na France Télévisions, e em 'stream' no sítio e redes sociais da prova.

Etapas da 108.ª Volta a França:

26 jun: 1.ª etapa, Brest -- Landerneau, 187 km.

27 jun: 2.ª etapa, Perros-Guirec -- Muro da Bretanha, 182 km.

28 jun: 3.ª etapa, Lorient - Pontivy, 182 km.

29 jun: 4.ª etapa, Redon -- Fougères, 152 km.

30 jun: 5.ª etapa, Changé -- Laval, 27 km (CRI).

01 jul: 6.ª etapa, Tours -- Châteauroux, 144 km.

02 jul: 7.ª etapa, Vierzon -- Le Creusot, 248 km.

03 jul: 8.ª etapa, Oyonnax -- Le Grand-Bornand, 151 km.

04 jul: 9.ª etapa, Cluses -- Tignes, 145 km.

05 jul: Dia de descanso.

06 jul: 10.ª etapa, Albertville -- Valence, 186 km.

07 jul: 11.ª etapa, Sorgues -- Malaucène, 199 km.

08 jul: 12.ª etapa, Saint-Paul-Trois-Châteaux -- Nîmes, 161 km.

09 jul: 13.ª etapa, Nîmes -- Carcassonne, 220 km.

10 jul: 14.ª etapa, Carcassonne -- Quillan, 184 km.

11 jul: 15.ª etapa, Céret -- Andorra, 192 km.

12 jul: Dia de descanso.

13 jul: 16.ª etapa, Pas de la Case -- Saint-Gaudens, 169 km.

14 jul: 17.ª etapa, Muret -- Col du Portet, 178 km.

15 jul: 18.ª etapa, Pau -- Luz-Ardiden, 130 km.

16 jul: 19.ª etapa, Mourenx -- Libourne, 203 km.

17 jul: 20.ª etapa, Libourne -- Saint-Emilion, 31 km (CRI).

18 jul: 21.ª etapa, Chatou -- Paris, 112 km.

Total: 3.383 quilómetros.