Mulher que causou queda do pelotão no Tour está arrependida: «Tenho vergonha e medo»

A mulher que provocou a queda de grande parte do pelotão durante a primeira etapa do Tour de França mostrou-se, em declarações à 'Gazzetta dello Sport', "muito arrependida e com medo das consequências", acrescentando ainda que "fez o ridículo".





"Fiz figura ridícula, tenho vergonha. Tenho medo das consequências das minhas ações e estou arrependida com o impacto mediático que tive", disse a espectadora, de cerca de 30 anos, que entrou na estrada para exibir um cartaz onde se podia ler 'allez opi-omi' ou, em português, "vamos avô-avó", provocando ferimentos graves em diversos ciclistas.Antes do início da sexta etapa, também Christian Prudhomme, diretor do Tour, se manifestou acerca do episódio: "Esta história descontrolou-se e fugiu do controlo de todos nós".Recorde-se que o incidente obrigou Marc Soler e Jasha Sutterlin a abandonar a prova, apesar de o primeiro ainda ter conseguido terminar a etapa inicial, mesmo sofrendo fraturas em ambos os braços. A organização da prova retirou a queixa contra a espectadora.