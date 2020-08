Nelson Oliveira ajuda Valverde após avaria

Nelson Oliveira, único português presente no Tour, vai partir hoje para os 198 quilómetros da terceira etapa, entre Nice e Sisteron, na 64ª posição, a 8.56 minutos do novo líder, Julian Alaphilippe, que ‘roubou’ a camisola a Alexander Kristoff (Emirates). O O ciclista português, que na véspera havia estado envolvido numa queda que não deixou consequências de maior, chegou ontem 8.41 minutos atrasado à meta, tudo porque ajudou a rebocar o líder da sua equipa, Alejandro Valverde, que sofreu um problema mecânico. Aliás, Nelson Oliveira chegou a trocar de bicicleta com o antigo campeão mundial, de forma a que o experiente ciclista espanhol estivesse em condições de regressar rapidamente ao grupo da frente.