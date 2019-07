Nelson Oliveira na Volta a França dois anos depois

O português Nelson Oliveira vai voltar a disputar a Volta a França, entre sábado e 28 de julho, dois anos depois da sua última participação, anunciou esta segunda-feira a equipa espanhola Movistar.O corredor natural de Anadia, de 30 anos, que conquistou a medalha de prata no contrarrelógio individual dos II Jogos Europeus, em Minsk, foi um dos oito escolhidos pelo diretor desportivo Eusebio Unzué para a principal prova do calendário velocipédico mundial.Nelson Oliveira tem como melhor classificação o 47.º lugar em 2015, na segunda das suas três presenças no Tour - foi 87.º na estreia, em 2014, e 80.º em 2016.Na partida para a corrida, em Bruxelas, a Movistar vai ter como líderes o colombiano Nairo Quintana, segundo em 2013 e 2015 e terceiro em 2016 e vencedor do Giro em 2014 e da Vuelta em 2016, e o espanhol Alejandro Valverde, atual campeão do mundo de fundo e terceiro no Tour de 2015.O costarriquenho Andrey Amador e os espanhóis Mikel Landa, que foi quarto na Volta a França de 2017, Marc Soler, Carlos Verona e Imanol Erviti são as outras apostas da Movistar para a prova gaulesa.A confirmação da presença de Nelson Oliveira aumenta para três o número de portugueses presentes à partida para a 106.ª edição da Volta a França, juntamente com Rui Costa (UAE-Emirates) e José Gonçalves (Katusha Alpecin).A Volta a França vai partir de Bruxelas, no sábado, e termina nos Campos Elísios, em Paris, três semanas depois.