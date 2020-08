Nelson Oliveira quer ganhar

Nelson Oliveira, o único português presente na 107ª Volta a França, está radiante por poder alinhar amanhã, em Nice, no arranque da prova mais importante do ciclismo de estrada, que decorrerá até 20 de setembro. "Sinto-me bastante feliz por estar ao lado da Movistar, vencedora por equipas em 2019, e preparado para a guerra, dando tudo pelos meus companheiros. Vou para trabalhar, num ano com apenas um contrarrelógio no penúltimo dia. Vai ser um dia de cada vez", sustentou Nelson Oliveira, em declarações à agência Lusa.

Para o corredor, de 31 anos, este será o seu 5º Tour, sempre como figura de segundo plano: "O objetivo principal é ajudar, mas se me derem uma oportunidade de ir para uma fuga e se der para ganhar uma etapa, ganho-a com todo o gosto", garantiu o olímpico.

O contrarrelogista, quatro vezes campeão nacional e medalha de prata nos Jogos Europeus de Minsk’2019 na especialidade, tinha previsto regressar no Giro, mas a pandemia alterou os planos, que incluíam a presença nos Jogos Olímpicos. "É um ano diferente de todos os outros, com regras a cumprir. Esperemos que nada aconteça e que possamos terminar todos este Tour", disse Nelson Oliveira, referindo-se ao facto de uma equipa ter de sair da prova se aparecerem dois casos de Covid-19 no espaço de sete dias.