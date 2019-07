Nibali vence penúltima etapa e Bernal tem vitória final à vista

O italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) venceu este sábado isolado a 20.ª e penúltima etapa da Volta a França, em Val Thorens, enquanto Egan Bernal (INEOS) conservou a liderança e será o primeiro colombiano a ganhar o Tour.Numa tirada encurtada na véspera para 59,5 quilómetros, devido à possibilidade de deslizamentos de terras provocados por mau tempo, Nibali, vencedor do Tour em 2014, levou uma fuga a bom termo e completou o percurso em 1:51.53 horas, à frente dos espanhóis da Movistar Alejandro Valverde e Mikel Landa, respetivamente, segundo e terceiro, a 10 e 14 segundos.Egan Bernal, que vestiu a camisola amarela na sexta-feira numa etapa interrompida pelo mau tempo, terminou em quarto, a 17 segundos, praticamente a par do colega Geraint Thomas, a quem vai suceder no historial de vencedores, tornando-se aos 22 anos o mais jovem corredor a ganhar a Volta a França depois da II Guerra Mundial.À partida para a etapa de consagração, que ligará Rambouillet e Paris, na distância de 128 quilómetros, Bernal tem 1.11 minutos de avanço sobre Thomas, e 1.31 em relação ao holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), que hoje retirou a terceira posição ao francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).