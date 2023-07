Organização penalizou motos que travaram Pogacar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As duas motos que prejudicaram Tadej Pogacar quando este atacou na subida final na etapa deste sábado foram castigadas pela organização com um dia de suspensão e multa monterária a rondar os 500 euros.As referidas motos pertencem à televisão francesa e ao fotógrafo do jornal 'L'Equipe'".