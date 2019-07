Parte final da etapa é anulada devido ao mau tempo e Egan Bernal assume liderança

A parte final da 19.ª e antepenúltima etapa da Volta a França foi esta sexta-feira anulada, devido à queda de granizo, com os tempos finais a serem os da passagem pelo alto de Iseran.





De acordo com a organização do Tour, os tempos finais da etapa serão os da passagem pela contagem de montanha de categoria especial, onde o primeiro a passar foi o colombiano Egan Bernal (INEOS), que deverá ser também o novo líder da classificação.O site oficial da prova informa que o camisola amarela, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que tinha 1.30 minutos de avanço sobre Bernal, segundo classificado à partida para a tirada de hoje, passou naquele ponto com 2.07 de atraso.