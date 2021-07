Patrick Konrad ganha isolado a 16.ª etapa do Tour

Patrick Konrad (Bora) venceu esta terça-feira, de forma isolada, a 16.ª etapa do Tour, num dia marcado por muita chuva e com quatro contagens de montanha, mas que não provocou mudanças no top-10 da geral, que continua a ser liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (Emirates).





No arranque da terceira e decisiva semana da corrida, Patrick Konrad alcançou a primeira vitória da carreira na Volta a França e deu o segundo triunfo à Bora nesta edição, depois de Nils Politt ter arrecadado a 12.ª etapa. O austríaco levou a melhor entre os ciclistas que andaram em fuga e cumpriu os 169 quilómetros entre Pas de la Case (Andorra) e Saint-Gaudens em 04:01,00 horas, cortando a meta com 42 segundos de vantagem sobre o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain), segundo, e o australiano Michael Matthews (Bike Exchange), terceiro.O grupo do camisola amarela chegou quase 14 minutos depois de Patrick Konrad. Quanto aos dois portugueses, Ruben Guerreiro (Education First) foi 38º e Rui Costa (Emirates) 68.º.Amanhã, a 17.ª etapa marca o regressa da alta montanha. Serão 178,4 quilómetros com chegada a mais de 2.200 metros de altitude no Col du Portet (categoria especial). Mas antes disso o pelotão vai enfrentar duas contagens de 1.ª categoria: Col de Peyresourde e Col de Val Louron-Azet.