Pello Bilbao vence após o dia de descanso

Pello Bilbao (Bahrain) venceu esta terça-feira a décima etapa do Tour, depois do dia de descanso. O espanhol integrou a fuga que vingou em Issoire, batendo o alemão Georg Zimmermann (Intermarché) e o australiano Ben O'Connor (AG2R). Trata-se de um triunfo muito desejado pelo ciclismo do país vizinho, que não vencia uma etapa na Volta à França há cinco anos.O pelotão, com os principais candidatos à vitória final, entre eles os dois primeiros classificados, Jonas Vingegaard (Jumbo) e Tadej Pogacar (Emirates), chegou 2.53 minutos depois.Ruben Guerreiro (Movistar) foi o único, dos três portugueses, a chegar com o mesmo tempo do principal pelotão, sendo que o seu colega de equipa, Nelson Oliveira, foi 72.º (a 9.23 minutos), com Rui Costa (Intermarché) a cortar a meta no 145.º lugar, a 23.38 minutosOs primeiros quilómetros da etapa, que teve 167,2 no total, foram bastante agitados, com vários ciclistas a tentarem entrar numa fuga. E até Pogacar tentar alcançar os fugitivos, numa ação correspondida de pronto por Vingegaard.O top cinco da etapa:1. Pello Bilbao (Bahrain Victorious)2. Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty)3. Ben O’Connor (Ag2r-Citröen)4. Krists Neilands (Israel-PremierTech)5. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)Eis o top dez da geral após a 10.ª etapa1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +17"3. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +2’40"4. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) +4’22"5. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +4’34"6. Adam Yates (UAE Team Emirates) +4’39"7. Simon Yates (Jayco-AlUla) +4’44"8. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) +5’26"