Peter Sagan operado ao joelho direito

O ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), sete vezes vencedor da classificação por pontos da Volta a França, foi operado ao joelho direito, na sequência da queda sofrida na terceira etapa do Tour, anunciou esta segunda-feira a sua equipa.

O eslovaco de 31 anos caiu no sprint da terceira etapa, ao ser derrubado pelo australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), que desistiu imediatamente do Tour, e tinha como melhor resultado nesta edição dois quintos lugares, na quarta e sexta tiradas.

Sagan, vencedor de 12 etapas no Tour, desistiu da 108.ª edição da 'Grande Boucle' na quinta-feira, antes do início da 12.ª etapa.

"Fizemos os possíveis no local, durante o Tour, mas nem o tratamento com antibióticos evitou a infeção. A única opção era parar e remover a bursa cirurgicamente. Felizmente foi só uma infeção superficial e a articulação do joelho não foi afetada", explicou o médico Bora-hansgrohe Christopher Edler.

Igualmente citado pela equipa, o campeão do mundo em 2015, 2016 e 2017 assinalou as suas melhoras.

"Já me sinto muito melhor e tudo está a correr bem agora", rematou o recordista de triunfos da classificação da regularidade da Volta a França, tendo vestido a camisola verde no pódio dos Campos Elísios em sete ocasiões: 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012.