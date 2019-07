Peter Sagan vence quinta etapa da Volta a França ao 'sprint'

O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu esta quarta-feira ao 'sprint' a quinta etapa da Volta a França, em que o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 10.º classificado, segurou a liderança da classificação geral individual.Sagan, que reforçou a liderança da classificação por pontos, cumpriu os 175,5 quilómetros entre Saint-Dié-des-Vosges e Colmar em 4:02.33 horas, batendo sobre a meta o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), segundo colocado, e o italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), terceiro.Na classificação geral, Alaphilippe segue líder da prova, à frente de dois corredores da Jumbo-Visma, Wout Van Aert, que se aproximou com as bonificações e é segundo, a 14 segundos, e o holandês Steven Kruiswijk, terceiro, a 25.Na quinta-feira, a sexta etapa introduz a alta montanha na 106.ª edição do Tour, com uma ligação de 160,5 quilómetros entre Mulhouse e La Plance des Belles Files.