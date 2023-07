Philipsen impede feito histórico de Cavendish

Jasper Philipsen (Alpecin) conquistou esta sexta-feira a terceira vitória na edição deste ano, num dia em que Mark Cavendish ficou muito perto de fazer história. É que o britânico (Astana) ia para o recorde isolado de 35 vitórias no Tour, quando foi ultrapassado nos últimos 50 metros pelo belga. O eritreu Biniam Girmay (Intermarché) fechou o pódio da sétima etapa.Numa chegada decidida ao sprint, os dois principais favoritos, Jonas Vingegaard (Jumbo) e Tadej Pogacar (Emirates), primeiro e segundo da classificação geral, respetivamente, chegaram sem problemas à meta.Entre os portugueses, Rui Costa (Intermarché) foi o melhor em Bordéus, em 70.º, com o mesmo tempo, sendo que Nelson Oliveira (Movistar), que tentou integrar uma fuga nos primeiros quilómetros, terminou em 102.º, a 57 segundos, enquanto o colega Ruben Guerreiro foi 107.º, a 1.32 minutos. Na geral, comandada por Vingegaard, Guerreiro é o mais bem posicionado dos três lusos, subindo um lugar, para 29.º (a 21.35 minutos), seguindo-se Nelson Oliveira em 74.º (a 57.16) e Rui Costa em 83.º (a 1:02.35h).A oitava etapa liga este sábado as localidades de Libourne a Limoges, na distância de 200,7 quilómetros, apresentando um percurso de sobe e desce, com três contagens de montanha (uma de terceira e duas de quarta categoria) nos derradeiros 70 quilómetros.