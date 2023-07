Pinot disse adeus em dia emotivo: «Esta permanecerá como a mais bela etapa da minha carreira»

Thibaut Pinot viveu este sábado uma jornada "incrível" ao tentar vencer em casa, naquela que foi a última etapa de montanha na Volta a França do favorito dos franceses antes de abandonar o ciclismo no final da época.

"Foi uma etapa incrível. Estava muito motivado, há vários dias que tinha isso na cabeça. Estava pressionado para estar na discussão e fiz o que podia. Faltaram-me um pouco de pernas para acompanhar o grupo dos melhores", admitiu o francês da Groupama-FDJ.

Um dos últimos românticos do ciclismo, o carismático terceiro classificado do Tour'2014, conhecido tanto pela sua valentia como pelos azares que lhe marcaram a carreira, principalmente nesta prova, embarcou na fuga do dia para passar isolado diante do seu público, nas estradas onde habitualmente treina, sendo apoiado por milhares de pessoas enquanto subia o Petit Ballon.

"Havia uma multidão incrível, esta permanecerá, talvez, como a mais bela etapa da minha carreira, foi uma loucura. No Petit Ballon, senti arrepios, foi indescritível, só vivendo. Se calhar, foi a última vez que senti isto e foi... só quero agradecer, porque tenho dificuldade em perceber que aquilo tudo era para mim", disse, emocionado.

Pinot confessou que é este o ciclismo que ama, "o ciclismo do antigamente, com bom ambiente e muito respeito" pelos corredores. "Não tenho arrependimentos", disse sobre o final da carreira, depois de subir ao pódio como mais combativo da 20.ª etapa, que acabou no sétimo lugar.

Melhor jovem do Tour2014, foi ainda quarto classificado na Volta a Itália (2017) e sexto na Volta a Espanha (2018), no ano em que conseguiu o maior triunfo da carreira, a Volta à Lombardia, único Monumento do ciclismo que decidiu correr.

Recebeu duas vezes o prémio Vélo d'Or, em França, e conseguiu três etapas na 'Grande Boucle', duas na Vuelta e uma no Giro, com 33 triunfos profissionais ao todo, incluindo um título nacional de contrarrelógio.

Pinot, conhecido também pela ligação ao mundo rural -- cria animais, nomeadamente cabras e vacas -, foi ainda quarto classificado na Volta ao Algarve em 2016.