Pirenéus provocam revolução no Tour: Hindley é o novo líder e Pogacar perde terreno para Vingegaard

E à primeira grande dificuldade... a primeira grande mexida na classificação geral do Tour'2023. O australiano Jai Hindley é o novo camisola amarela, depois desta quarta-feira ter vencido isolado a 5.ª etapa, com chegada a Laruns. Para lá da mexida na liderança, a tirada deu também uma mudança grande no que se segue na tabela, já que Jonas Vingegaard conseguiu 'quebrar' Tadej Pogacar na última subida e acabou por ganhar praticamente um minuto ao esloveno.Numa jornada com três contagens de montanha - uma de categoria especial, uma de 1.ª e outra de 3.ª -, cedo houve mexidas, com uma grande fuga a destacar-se logo nos primeiros quilómetros. Hindley era um deles e acabou por colher os frutos da sua jornada aventureira, com uma vitória clara sobre toda a concorrência, que o coloca claramente entre os candidatos a acabar, pelo menos, no pódio final.Quanto a Vingegaard, finalizou a etapa na 5.ª posição, a 34 segundos, a fechar um grupo em que o italiano Giulio Ciccone foi o mais forte , e conseguiu ascender na classificação geral ao segundo posto, a 47 segundos do novo líder. Já Pogacar cortou a linha de meta a 1.37 minutos de Jai Hindley, descendo para a sexta posição na geral, a 1.40 minutos do australiano.