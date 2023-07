Pogacar acha que exagerou nos festejos e Rui Oliveira comenta: «Eu celebro assim quando ganho no FIFA»

View this post on Instagram A post shared by Tadej Pogac?ar (@tadejpogacar)

Tadej Pogacar ganhou, ontem, a penúltima etapa da Volta a França mas não evitará que hoje Jonas Vingegaard termine em primeiro na classificação geral da prova. O ciclista esloveno admitiu, por isso mesmo, que talvez tenha celebrado de forma demasiado efusiva a vitória na 20.ª tirada, tendo em conta que não chegará à camisola amarela. No entanto, justificou o gesto com todas as dificuldades por que passou e como ontem descarregou as emoções ao ser o primeiro a chegar à meta."Olhando para as fotografias, talvez tenha celebrado em demasia. Mas não vou mentir, os últimos dias foram difíceis para mim. Este triunfo trouxe-me muita felicidade e falo aqui diretamente do coração. Um grande agradecimento a todos os que me apoiam nos bons e maus momentos", disse o corredor da UAE Emirates, numa publicação no Instagram que mereceu um comentário de um colega de equipa, nem mais nem menos do que Rui Oliveira.O ciclista português, de resto, disse compreender totalmente a festa de Pogacar ao ganhar a etapa e até foi mais longe: "A celebração foi exagerada? Tinhas acabado de ganhar uma etapa do Tour. Meu, eu celebro assim quando ganho no FIFA..."