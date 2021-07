Pogacar arrasa concorrência e cimenta liderança do Tour

Mais uma exibição de categoria máxima. Se dúvidas existiam quanto à superioridade de Tadej Pogacar para os demais, as elas terão ficado esta quinta-feira totalmente dissipadas, com o esloveno a UAE Emirates a conseguir a sua terceira vitória em etapa na atual edição do Tour, uma vez mais com um ataque demolidor que deixou toda a concorrência para trás. Com este triunfo na 18.ª tirada, Pogacar cimenta a sua liderança e só uma verdadeira catástrofe lhe tirará a segunda vitória final em Paris.





Numa etapa na qual foi levado até aos derradeiros quilómetros da subida a Luz Ardiden por Rafal Majka, o ciclista esloveno ainda foi atacado por Enric Mas já nos derradeiros metros, mas respondeu de forma decidida, deixando todo o grupo para trás, cruzando a linha de meta à frente de Jonas Vingegaard e Richard Carapaz - a 2 segundos, Enric Mas (a 13'') e Dan Martin (a 24'').Contas feitas à geral, Pogacar tem agora 5.45 minutos para Vingegaard e 5,51 para Richard Caparaz. Com apenas o contrarrelógio pela frente, e sendo o esloveno uma máquina na luta contra o relógio, o mais certo é no sábado acabar o dia ainda mais isolado na frente.