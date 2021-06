Pogacar 'arrasa' no contrarrelógio mas é Van der Poel quem mantém a amarela

Tadej Pogacar, ciclista esloveno da UAE Team Emirates, arrasou esta quarta-feira no contrarrelógio da quinta etapa do Tour'2021 mas é o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) quem mantém a camisola amarela.





Apesar de ser num percurso totalmente diferente da 20.ª etapa da edição transata, na qual roubou a amarela a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e garantiu a vitória final, o esloveno foi igualmente dominante. O detentor do título bateu o campeão europeu da especialidade, Stefan Küng (Groupama), por 19 segundos.O vencedor da Volta ao Algarve de 2019 não conseguiu chegar à amarela devido a uma exibição excepcional de Mathieu van der Poel - já lá vamos -, mas ganhou muito tempo na luta pela vitória final. Dos favoritos, quem mais se aproximou de Pogacar foi Richie Porte (Ineos), que ficou a 55 segundos, mas mesmo este já está a praticamente 4 minutos do líder.Outros nomes como Rigoberto Urán (EF) ou Geraint Thomas (Ineos) também se defenderam, enquanto Nairo Quintana (Arkéa) e Miguel Ángel López (Movistar) foram os mais prejudicados, pois perderam 2:36 e 2:08 minutos, respetivamente, para o esloveno. Fica aqui a classificação geral dos favoritos após a quinta etapa:2. Tadej Pogacar (UAE) a 8 s4. Julian Alaphilippe (Deceuninck) a 48 s7. Rigoberto Urán (EF) a 1:29 m9. Richard Carapaz (Ineos) a 1:44 m10. Primoz Roglic (Jumbo) a 1:48 m12. Geraint Thomas (Ineos) a 1:54 m13. Wilco Kelderman (Bora) a 1:56 m14. Enric Mas (Movistar) a 1:58 m15. Bauke Mollema (Trek) a 2:08 m16. Jakob Fuglsang (Astana) a 2:16 m17. David Gaudu (Groupama) a 2:35 m18. Nairo Quintana (Arkéa) a 2:45 m25. Richie Porte (Ineos) a 3:58 m36. Miguel Ángel López (Movistar) a 5:20 mMathieu van der Poel não ganhar a Volta a França é um dado praticamente adquirido, mas o holandês fez de tudo para segurar a camisola amarela numa especialidade que não é a sua. O corredor, de 26 anos, já admitiu que não tem bicicleta de contrarrelógio em casa e a verdade é que nunca tinha feito um 'crono' tão longo, mas estamos a falar de um autêntico fenómeno. O líder da geral fez os 27,7 quilómetros em 32 minutos e 31 segundos, mais 31 segundos do que Pogacar, e segurou a sua camisola por 8 segundos com este quinto lugar na etapa.É possível que segure a amarela até sábado, dia da primeira etapa de alta montanha, isto porque amanhã é dia para os sprinters e sexta-feira é um dia à... Mathieu van der Poel. Veremos se o holandês não soma mais uma vitória na tirada número 7.Em relação aos portugueses, Ruben Guerreiro (EF) foi o melhor classificado, tendo terminado na 42.ª posição, a 2:09 de Pogacar. Com este resultado, o corredor de Pegões mantém o 32.º posto na geral, mas agora está a 4:47 minutos. Já Rui Costa (UAE) fez um contrarrelógio tranquilo e terminou a 4:45 minutos do vencedor, em 141.º. Desceu oito posições na geral e é agora 89.º, a 14:41 minutos de van der Poel.