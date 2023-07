Pogacar assinava estar a 10 segundos de Vingegaard à terceira semana do Tour

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) disse esta segunda-feira que assinaria antes do início da Volta à França estar a 10 segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à entrada para a terceira semana da 'Grand Boucle'.

"Eu teria assinado [estar a 10 segundos de Vingegaard]. Após duas semanas de corrida, a falta de competição [devido à fratura do pulso esquerdo] já não conta. O meu pulso ainda me incomoda, mas eu pedalo com as mãos e as pernas estão boas", referiu.

Com seis etapas para o final da Volta a França, Pogacar, duas vezes vencedor da corrida francesa, está a 10 segundos do líder Vingegaard, detentor do título do Tour.

Em conferência de imprensa no segundo dia de descanso do Tour, Pogacar disse que o futuro da prova "vai depender do contrarrelógio" de terça-feira, num percurso de 22,4 quilómetros, que terá uma contagem de montanha de segunda categoria, mas que as duas últimas etapas de alta montanha serão decisivas.

"Mas quase de certeza que as etapas do Col de la Loze, na quarta-feira, e do Markstein, no sábado, serão impiedosas. Elas vão decidir o Tour. [...] Olhando ao perfil, a etapa 17, de quarta-feira, parece a mais difícil, mas a etapa 20 pode influenciar a decisão da corrida", disse.

Pogacar diz que a cada ano lida melhor com as altas temperaturas, embora não goste de fazer uma subida de 30 minutos com os termómetros a rondar os 35 graus, considerando que estar a atacar menos tem a ver com a situação de corrida.

"No ano passado, tinha muito atraso e, ao tentar regressar ao jogo, tentei coisas estúpidas. Este ano, estou mais a controlar, muito próximo na classificação geral", referiu.