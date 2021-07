Pogacar avisa: «Cinco a sete minutos de diferença são alcançáveis se eu tiver um dia mau»

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) apontou este sábado o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) como principal adversário e desvalorizou a margem que tem para os candidatos à vitória final da Volta a França.

Na véspera de uma jornada de alta montanha nos Pirenéus, o jovem esloveno mostrou-se confiante para o que aí vem, depois de a UAE Emirates ter controlado este sábado o pelotão durante "praticamente" toda a etapa.

"Teremos de permanecer atentos nas próximas tiradas. No entanto, hoje não tive problemas e toda a equipa teve uma boa jornada", resumiu, após concluir a 14.ª tirada no pelotão, a 06.53 minutos do vencedor, o holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Pogacar recordou que tem "boas recordações de Andorra-a-Velha", onde conquistou a sua primeira etapa numa grande Volta, na Vuelta2019, e onde, no domingo, termina a ligação de 191,3 quilómetros, com partida em Céret.

"Fico sempre contente de regressar lá. Reconheci o percurso, estou preparado. O objetivo é defender a camisola amarela, mas se houver uma oportunidade para ganhar [a etapa], tentarei", prometeu, antes de apontar o agora quarto classificado da geral, Jonas Vingegaard, como o adversário mais perigoso.

O dinamarquês está a 05.32 minutos da amarela e, atendendo ao que fez no Mont Ventoux, quando atacou e deixou o líder da UAE Emirates em dificuldades, será o homem que Pogi terá debaixo de olho, embora o jovem esloveno admita "que todos os corredores do top 10 são perigosos".

"Cinco a sete minutos de diferença são alcançáveis, se eu tiver um dia mau. Ser atacado faz parte do ciclismo: um dia somos o mais forte, no outro é outro qualquer", reconheceu, desvalorizando a vantagem que tem para os oito ciclistas que o seguem na geral, nomeadamente, Rigoberto Úran (EF Education-Nippo), terceiro, a 05.18 minutos, Vingegaard, que é quarto, e Richard Carapaz (INEOS), quinto, a 05.33.

Pogacar não incluiu Guillaume Martin, que este sábado subiu ao segundo lugar da geral, a 04.04 minutos, no lote de adversários, mas o francês da Cofidis prometeu tentar "aproveitar as oportunidades".

"Gastei muita energia, espero que não pague esse desgaste amanhã [domingo]. Penso que a jornada de amanhã vai ser difícil para mim, depois do esforço de hoje", disse, esclarecendo que só vai fazer contas quanto à sua classificação depois da 15.ª etapa, que inclui três contagens de primeira categoria, a última das quais a 15 quilómetros da meta.

O francês da Cofidis integrou a fuga do dia e conseguiu escalar sete posições na classificação, recuperar mais de cinco minutos e ficar a apenas 04.04 do camisola amarela.