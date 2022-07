Pogacar avisa concorrência: «Perdi três minutos, mas posso ganhá-los noutra etapa»

Grande derrotado do dia no Tour'2022, ao ceder 2.51 para Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar reconheceu a superioridade de toda a equipa Jumbo-Visma, "muito forte" deste o início da etapa, mas atribuiu a sua quebra a um provável erro de alimentação."No início da etapa, tinha boas pernas. No Galibier, ataquei muito. Eles [corredores da Jumbo] tentaram deixar-me. [...] De repente, quebrei no Col du Granon, não consegui reagir quando o Vingegaard atacou. Tive um desfalecimento. Pode ter sido hipoglicémia", avançou o esloveno, que após a etapa fez questão de cumprimentar o dinamarquês, que será o seu grande adversário na luta pelo 'tri'.O esloveno de 23 anos, que é o atual bicampeão da Volta a França depois de ter vencido as duas únicas edições em que participou, notou que agora cabe-lhe atacar para recuperar a liderança da geral, na qual é terceiro a 2.22 minutos."Vou continuar a lutar. Perdi três minutos, mas posso ganhá-los noutra etapa. Vou tentar recuperar o tempo perdido. O nosso duelo será interessante de seguir", prognosticou.