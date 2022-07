Pogacar e os dois abandonos na Jumbo: «Agora estamos empatados. Temos jogo!»

Com as baixas de Steven Kruijswijk e Primoz Roglic, 'vice' do Tour'2020, as forças ficam igualadas entre a equipa Jumbo-Visma e a UAE Emirates de Tadej Pogacar, que desde há cinco dias está reduzida a seis elementos devido aos casos de covid-19 do neozelandês George Bennett e do norueguês Vegard Stake Laengen."Nós perdemos dois homens importantes e agora eles também perderam. Temos jogo! Estamos empatados no número de corredores, creio que aquilo que ainda falta [de Tour] vai ser muito interessante", prognosticou o jovem esloveno.O bicampeão em título, que ocupa a segunda posição da geral a 2.22 minutos de Vingegaard, abordou ainda a queda do camisola amarela, reconhecendo não saber se o dinamarquês se tinha magoado. "Cair nunca é bom, mas vi-o pedalar e disse-me que está bem. Agora, tem um dia de descanso, estará no máximo depois da amanhã [terça-feira]", disse Pogi.