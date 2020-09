Pogacar faz história no Tour

Pogacar histórico no Tour. O esloveno da UAE Emirates roubou a camisola amarela ao compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ao vencer este sábado o contrarrelógio individual, com mais de um minuto de vantagem para o anterior líder. Está agora a uma etapa de se tornar no mais jovem (21 anos) vencedor da Volta a França.





Com o tempo de 55.55 minutos, Pogacar foi o melhor na etapa, sendo 01.21 melhor do que o holandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e do que australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), que subiu ao terceiro lugar da geral, a 03.30 minutos do novo camisola amarela.