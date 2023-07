Pogacar: «Foi um Tour formidável, tenho de estar orgulhoso»

Derrotado pelo dinamarquês Jonas Vingegaard pelo segundo ano consecutivo, depois de viver o pior dia da carreira no Col de la Loze (17.ª etapa), Tadej Pogacar era este domingo, ainda assim, um homem feliz, depois de ter conquistado a quarta camisola da juventude, um novo recorde, e de sair desta edição com dois triunfos de etapa."No final, foi um Tour formidável, tenho de estar orgulhoso. Temos dois corredores no pódio, a camisola branca, duas vitórias de etapa. É um dos melhores Tour que fiz", defendeu.Apesar de, no sábado, ter rejeitado abdicar do seu calendário diversificado, o esloveno de 24 anos admitiu que talvez tenha de ser mais seletivo nas corridas que faz até chegar à Grande Boucle."Pode ser que tenha de perder alguma prova, não correr a Volta a Flandres, por exemplo. Mas gosto de participar em todas as corridas. Foi fantástico o ano que fiz com tantas corridas", disse o ciclista que esta temporada venceu a Clássica de Jáen, a Volta a Andaluzia, o Paris-Nice, a Volta a Flandres e a Flèche Wallone, antes de fraturar o pulso esquerdo numa queda na Liège-Bastogne-Liège.