Pogacar ganha mais segundos de bonificação e Victor Lafay vence 2.ª etapa do Tour

Está animado o Tour deste ano e ainda só estamos na segunda etapa. Tadej Pogacar (Emirates) voltou a ganhar mais alguns segundos de bonificação a Jonas Vingegaard (Jumbo), depois de ter passado em primeiro na última contagem de montanha do dia e que tinha como aliciante extra bonificação de 8,5 e 2 segundos para os três primeiros. O dinamarquês foi segundo nessa passagem, com Simon Yates (Jayco) em terceiro.Pogacar e Vingegaard ainda se distanciaram nessa contagem de montanha, a 18 km da meta, mas como não houve entendimento entre os dois (o ciclista da Jumbo não quis colaborar na fuga), depressa foram alcançados pelo pelotão.O principal grupo ficou reduzido a uma dezena de ciclistas, que discutiram a vitória em San Sebastian, no País Basco. E o francês Victor Lafay (Cofidis) surpreendeu com forte ataque nos últimos 500 metros, para vencer à frente de Wout van Aert (Jumbo)...e Pogacar, que ao ser terceiro amealhou mais quatro segundos de bonificação.Em suma, o esloveno parte para a 3.ª etapa em segundo da geral, a seis segundos do colega Adam Yates, que mantém a camisola amarela, e com 11 segundos de vantagem para o campeão em título, Vingegaard, que é sexto.No que aos portugueses diz respeito, Ruben Guerreiro (Movistar) foi 35.º (a 2.25 minutos), seguido de Rui Costa (Intermarché), em 59.º (a 6.26 minutos), e Nelson Oliveira (Movistar), em 89.º (a 11.42 minutos).