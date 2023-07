Pogacar mais preocupado com a namorada do que com tempo perdido para Vingegaard

No primeiro grande teste neste Tour'2023, Tadej Pogacar cedeu quase um minuto para Jonas Vingegaard , mas após a tirada desta quarta-feira o esloveno parecia ter a cabeça noutro lugar. Mais concretamente no Giro feminino, onde a sua namorada estava a competir."Depois da corrida, senti-me bastante bem, mas depois fiquei muito mais triste ao saber que a minha namorada tinha sofrido uma queda hoje no Giro e poderá ter uma concussão. Por isso, talvez isso seja uma notícia bem pior do que perder 50 segundos para o Jonas ou um minuto. Vamos dia a dia", disse o esloveno, em alusão ao facto de Urška Žigart, ciclista da Jayco-AlUla, ter sofrido uma queda e ter desistido da prova italiana.Ainda assim, voltando à corrida francesa, Pogacar analisou a etapa de forma fria e assumiu que não teve pernas para acompanhar Vingegaard. "Quando o Sepp Kuss aumentou o ritmo na subida, acho que percebeu que ia no meu limite e, por isso, tentou atacar e eu não consegui segui-lo, pois ele foi mais forte hoje. Espero ter melhores pernas amanhã. Acho que vai correr bem. É um dia longo e sinto-me bem, o que é o mais importante", acrescentou o esloveno, da UAE Emirates, que agora é sexta colocado da classificação geral.